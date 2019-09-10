Укази Зеленського про помилування переданих Росії громадян засекретили, - Денісова

Фото: Людмила Денисова (РБК-Україна)

Укази про помилування росіян не будуть опубліковані

Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що укази президента України Володимира Зеленського про помилування переданих Російської Федерації громадян в рамках обміну були засекречені. Про це повідомляють російські ЗМІ.

За даними ЗМІ, президент для обміну з Росією помилував від 12 до 16 ув'язнених, проте точні дані оприлюднені не були.

"Укази не будуть опубліковані, тому що вони під грифом "таємно". Вони ніколи не публікуються", - заявила омбудсмен.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що стосовно десяти політв'язнів українців, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, було прийнято рішення про помилування, ще один був відпущений під особисте зобов'язання українського омбудсмена Людмили Денисової.

Крім того, Денисова заявила, що ще один обмін полоненими може відбутися вже до кінця поточного року. На даний момент верифіковані 113 політв'язнів українців, з них 89 кримських татар. Переговори про їх звільнення тривають.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клых, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панів і Микола Карпюк.