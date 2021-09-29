Уряд Тунісу вперше в історії країни очолила жінка

Найла Буден Ромдхан найближчими днями має представити кандидатури міністрів нового уряду Тунісу.

Президент країни підкреслив важливість боротьби майбутнього нового уряду з корупцією.

"Ми будемо працювати разом в майбутньому з твердою волею і рішучістю, щоб викорінити корупцію і хаос, які проникли в державу. Є чесні і правдиві люди, що працюють день і ніч, але є і ті, хто відрізняється від них", - заявив Саїд.

Зазначимо, що Наджла Буден Ромдан з 2011 року працювала в Міністерстві вищої освіти і наукових досліджень Тунісу. Останнім часом керувала реалізацією низки програм, у тому числі по лінії Світового банку.