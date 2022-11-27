Президент Тайваня ушла в отставку с поста лидера партии: что случилось

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По сообщению издания, такое решение действующая глава администрации Тайваня приняла после того, как ее партия потерпела серьезные поражения на промежуточных выборах в местные органы власти. Однако Цай останется президентом до конца срока, истекающего в 2024 году.

Проигрыш демократов во время субботнего голосования на выборах в местные администрации стал тяжелым ударом для Цай, пишет CNN, поскольку она пыталась использовать выборы как способ послать сигнал обществу по поводу растущей воинственности Китая относительно Тайваня. В последнее время Пекин становится все более настойчивым в территориальных претензиях к Тайбэю, а в августе даже начал вокруг острова широкомасштабные военные учения как ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Но призыв действующего президента увязать эти проблемы, по мнению аналитиков, мало помог увеличению доли ее партии в местной власти. По данным официального Центрального информационного агентства Тайваня, выборы выигрывает Гоминьдан - оппозиционная партия, которая считается более лояльной к Пекину и выступает за более тесные экономические связи с материковым Китаем. Гоминьдан имеет предварительные положительные результаты на мэрских выборах в 13 округах. В то же время, ожидается, что партия Цай выигрывает только в пяти округах.

"Мы смиренно принимаем результаты выборов и решения народа Тайваня", - написала Цай в Facebook вечером 26 ноября.

Она добавила, что уже ушла в отставку с поста председателя партии, чтобы "полностью нести ответственность".

Однако эксперты, по данным CNN, считают, что победа Гоминьдана не обязательно отражает изменение общественного мнения Тайваня по отношению к материковому Китаю.

"Голосование на выборах состоялось по жизненно важным вопросам, и я не согласен, что это сигнализирует о серьезном влиянии на политику Тайваня между двумя проливами", - сообщил изданию Дж. Майкл Коул, старший советник Международного республиканского института в Тайбэе.