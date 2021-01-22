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Байден видав два укази для допомоги американцям під час пандемії

Вашингтон, П'ятниця 22 січня 2021 22:59
Байден видав два укази для допомоги американцям під час пандемії
Фото: Джо Байден (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден сьогодні, 22 січня, видав два укази для допомоги американському населенню під час пандемії коронавірусу. Зокрема, укази передбачають запровадження виплат нужденним американцям.

Про це повідомив телеканал CNN.

"Сьогодні я підписую розпорядження, які спрямовують зусилля уряду на допомогу мільйонам американців, котрі страждають найбільше. Це вимагає від усіх федеральних установ робити те, що вони можуть зробити, щоб допомогти сім'ям та малому бізнесу", - сказав Байден, підписуючи документи.

Так, новий американський президент доручив:

  • сім'ям з 3 дітьми та більше виплачувати понад 100 доларів на два місяці;
  • підняти мінімальну зарплату до 15 доларів за годину;
  • повернути право на колективні переговори та захист робітників;
  • скасувати наказ Трампа, який дозволяв скорочення співробітників федеральних агентств.

"Якщо ми будемо діяти зараз, наша економіка буде сильнішою як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі", - наголосив президент США.

Нагадаємо, вчора для протидії поширенню коронавірусу Байден посилив обмеження на в'їзд в США. Відтепер мандрівників відправлятимуть на карантин та вимагатимуть від них негативний тест на коронавірус.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденнаказпомощьпандемияКоронавірус

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