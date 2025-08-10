RU

Встреча Трампа и Путина Война в Украине

Президент США пообещал "вернуть столицу": бездомных вывезут, преступников посадят

Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Президент США Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию в Белом доме. На ней он собирается представить свой план по "очистке" Вашингтона от бездомных и усилению борьбы с преступностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Президент США заявил, что бездомные должны "немедленно" покинуть Вашингтон. Он пообещал предоставить бездомным людям жилье, но "вдали от столицы".

"Завтра в Белом доме у нас состоится пресс-конференция. Я сделаю нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо прежде. Бездомные должны уехать немедленно. Мы предоставим вам места для проживания, но вдали от столицы", - отметил он.

Преступников же, по его словам, ждет тюрьма, а не изгнание.

"Преступникам ехать не нужно - мы посадим вас в тюрьму, где вам и место. Все произойдет очень быстро, как и с границей: за последние месяцы мы прошли путь от миллионов, врывающихся в страну, до нуля. Здесь будет еще проще. Готовьтесь! Никакого "мистера добряка". Мы хотим вернуть нашу столицу", - подчеркнул Трамп.

Рейтинг Трампа постепенно снижается

Заметим, что рейтинг Трампа резко упал после президентских выборов в США. В частности, по данным последнего опроса Gallup, в США уровень поддержки Трампа упал до 37%.

Стоит отметить, что по данным того же Gallup, американцы значительно лучше относятся к украинскому президенту Владимиру Зеленскому, чем к Трампу.

Как оказалось на днях, Зеленский занял второе место в рейтинге мировых политиков по положительному восприятию в США. Выше него поднялся только римский понтифик.

В целом по данным ведущих социологических компаний Украины, рейтинг Владимира Зеленского существенно вырос с начала 2025 года после прихода Дональда Трампа к власти и изменения политики США в отношении Украины.

В июне Зеленскому доверяли около 65% украинцев. Но есть вероятность, что его рейтинг частично снизится после неудачной попытки лишить НАБУ независимости.

