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Президент Словаччини дозволила чотирьом громадянам воювати в лавах ЗСУ

Фото: Зузана Чапутова, президент Словаччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Словаччини Зузана Чапутова дозволила чотирьом громадянам воювати в Україні проти російських окупантів.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinky.cz, про це заявив речник президентки Словаччини Мартін Стрижинець.

"У цих чотирьох випадках пані президент дотримувалася рекомендацій трьох міністерств: внутрішніх справ, оборони та закордонних справ", - розповів він.

При цьому Стрижинець додав, що ще шістьом людям було відмовлено в дозволі.

Варто зауважити, що громадяни Словаччини не мають права служити в іноземній армії, але виняток надається в індивідуальному порядку за запитом. Процес розгляду заявки може зайняти кілька тижнів або навіть місяць.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна і Словаччина підписали контракт на поставку самохідних артилерійських установок Zuzana 2. ЗСУ отримає вісім таких гаубиць.

Також ми писали, що 31 Травня Київ з офіційним візитом відвідала президент Словаччини Зузана Чапутова. Вона побувала в зруйнованих російським вторгненням Бородянці та Ірпені.

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