Президент Словаччини дозволила чотирьом громадянам воювати в лавах ЗСУ

"У цих чотирьох випадках пані президент дотримувалася рекомендацій трьох міністерств: внутрішніх справ, оборони та закордонних справ", - розповів він.

При цьому Стрижинець додав, що ще шістьом людям було відмовлено в дозволі.

Варто зауважити, що громадяни Словаччини не мають права служити в іноземній армії, але виняток надається в індивідуальному порядку за запитом. Процес розгляду заявки може зайняти кілька тижнів або навіть місяць.