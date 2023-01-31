Словакия проведет досрочные выборы в сентябре: почему это важно для Украины
Словацкий парламент утвердил планы сократить свой четырехлетний срок полномочий на пять месяцев и провести досрочные выборы 30 сентября после того, как правоцентристский кабинет проиграл вотум недоверия, а партиям не удалось сформировать новую администрацию большинства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, на выборах сойдутся прозападные либералы и консервативная партия, включая партию Smer экс-премьер-министра Роберта Фицо, выступающую против отправки оружия Украине и занявшая скептическую позицию в отношении западных санкций против России.
Опросы общественного мнения показали, что Smer и его ответвление под названием Hlas другого бывшего премьер-министра, Питера Пеллегрини, лидируют над партиями в правительстве.
Словакия, которая является членом НАТО и ЕС, до сих пор активно поддерживала Украину, поставляя пехотные машины, артиллерию и батарею ЗРК С-300.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что правительство Словакии готово отправить 30 танков Т-72 в Украину, однако если она сможет получить западные танки для их замены.
Также ранее мы писали, что правительство Словакии готово обсудить с представителями Украины детали передачи своих истребителей МиГ-29.
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