Словакия проведет досрочные выборы в сентябре: почему это важно для Украины

Словацкий парламент утвердил планы сократить свой четырехлетний срок полномочий на пять месяцев и провести досрочные выборы 30 сентября после того, как правоцентристский кабинет проиграл вотум недоверия, а партиям не удалось сформировать новую администрацию большинства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщается, на выборах сойдутся прозападные либералы и консервативная партия, включая партию Smer экс-премьер-министра Роберта Фицо, выступающую против отправки оружия Украине и занявшая скептическую позицию в отношении западных санкций против России.

Опросы общественного мнения показали, что Smer и его ответвление под названием Hlas другого бывшего премьер-министра, Питера Пеллегрини, лидируют над партиями в правительстве.

Словакия, которая является членом НАТО и ЕС, до сих пор активно поддерживала Украину, поставляя пехотные машины, артиллерию и батарею ЗРК С-300.