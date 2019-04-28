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Президент Шрі-Ланки заборонив декілька місцевих ісламістських груп

Новини » Надзвичайні події    28.04.2019 - 00:19
Президент Шрі-Ланки заборонив декілька місцевих ісламістських груп
Фото: на місці теракту у Шрі-Ланці (REUTERS)

Угрупування підозрюються в організації та скоєнні терактів у країні

Президент Шрі-Ланки Майтріпала Сірісена у суботу, 27 квітня, видав указ, який забороняє діяльність місцевих ісламістських угрупувань "Національний таухід Джамаат" та "Джамміятул Міллату Ібрагім". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, заборонені угрупування підозрюються у скоєнні серії терактів, які нещодавно сталися у столиці країни Коломбо та ще декількох містах.

За словами речника президента, даний указ також надає право конфіскувати майно заборонених екстремістських угрупувань.

Нагадаємо, раніше у місті Трінкомалі (Шрі-Ланка) правоохоронці затримали чоловіка, який мав з собою 6,5 кілограмів вибухівки. Чоловіка підозрюють в організації теракту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці затримали трьох осіб з вибухівкою недалеко від залізничної станції в Коломбо. У затриманих було вилучено 1 кг вибухової речовини С-4.

Зазначимо, 21 квітня вранці на Шрі-Ланці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби. Вибухи сталися в храмах в Коччікаде (Західна провінція), Катувапитье, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Крім того, 26 квітня на сході Шрі-Ланки в місті Калмунай прогриміли ще три вибухи. Зокрема, під час рейду в районі Саинда-Маруду в місті Калмунай поліція була змушена вступити в перестрілку.

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