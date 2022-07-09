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Президента Шрі-Ланки закликали піти у відставку: хто займе його місце

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Київ, Субота 09 липня 2022 15:32
Президента Шрі-Ланки закликали піти у відставку: хто займе його місце Фото: група депутатів Шрі-Ланки закликала президента піти у відставку (twitter.com/NewsWireLK)
Автор: Руслан Гаращенко

Група депутатів Шрі-Ланки закликала президента Готабая Раджапаксу піти у відставку. Відповідно до Конституції країни його місце може зайняти спікер парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newswire.

"Було прийнято рішення попросити президента і прем'єр-міністра піти у відставку", - заявив один з місцевих депутатів.

Партійні лідери вже домовилися про створення загальнопартійного уряду.

Як відомо, Шрі-Ланка зараз переживає потужну економічну кризу. У країні почалися протести на тлі оголошення дефолту. У зв'язку з цим поліція запровадила комендантську годину та застосовує проти протестувальників спецтехніку.

Сьогодні на Шрі-Ланці протестувальники повністю взяли під контроль резиденцію президента Готабаї Раджапакса. Глава країни встиг втекти.

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