На Шрі-Ланці ввели НС після втечі президента на Мальдіви

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе оголосив про введення надзвичайного стану по всьому острову. НС введено на тлі триваючих протестів і втечі президента Готабайя Раджапакса на Мальдіви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Прем'єр-міністр в якості виконуючого обов'язки президента оголосив надзвичайний стан по всій країні і ввів комендантську годину в Західній провінції", - заявив секретар прем'єр-міністра Дінук Коломбадж.

Як відомо, на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента.

Протестувальники зажадали відставки глави держави і уряду. Пізніше стало відомо, що президент Готабайя Раджапакса нібито вже підписав заяву про відставку, датовану 13 липня. Однак увечері 12 липня він втік на Мальдіви.

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