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На Шрі-Ланці ввели НС після втечі президента на Мальдіви

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Київ, Середа 13 липня 2022 10:58
На Шрі-Ланці ввели НС після втечі президента на Мальдіви Фото: на Шрі-Ланці ввели надзвичайний стан на тлі масових протестів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Прем'єр-міністр Шрі-Ланки Раніл Вікрамасінгхе оголосив про введення надзвичайного стану по всьому острову. НС введено на тлі триваючих протестів і втечі президента Готабайя Раджапакса на Мальдіви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Прем'єр-міністр в якості виконуючого обов'язки президента оголосив надзвичайний стан по всій країні і ввів комендантську годину в Західній провінції", - заявив секретар прем'єр-міністра Дінук Коломбадж.

Як відомо, на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента.

Протестувальники зажадали відставки глави держави і уряду. Пізніше стало відомо, що президент Готабайя Раджапакса нібито вже підписав заяву про відставку, датовану 13 липня. Однак увечері 12 липня він втік на Мальдіви.

Як дефіцит палива призвів до зміни влади на Шрі-Ланці, читайте в нашому матеріалі.

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Шри-Ланка Надзвичайний стан
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