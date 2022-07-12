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Президент Шрі-Ланки написав заяву про відставку, - ЗМІ

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Вівторок 12 липня 2022 11:39
Президент Шрі-Ланки написав заяву про відставку, - ЗМІ Фото: президент Шрі-Ланки Готабайя Раджапакса (facebook.com/gotabayar)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Шрі-Ланки Готабайя Раджапакса напередодні підписав свою заяву про відставку, датовану 13 липня, а спікер парламенту публічно оголосить про це нації в середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Daily Mirror.

Заява про відставку президента була підписана і передана високопоставленому урядовцю, який передасть його спікеру парламенту.

Відомо, що президент все ще перебуває на території країни, проте планує покинути її на цьому тижні.

Раніше повідомлялося, що на Шрі-Ланці спалахнули масові протести. Місцеві повністю взяли під контроль резиденцію президента.

Нагадавши, нового президента на Шрі-Ланці планують обрати вже 20 липня.

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