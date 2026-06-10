Президент Сербии Вучич собрался в отставку ради другой должности

По словам сербского президента, он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на должность премьер-министра и не исключает скорой отставки с президентского поста.

Отвечая на вопрос о том, может ли он покинуть пост главы государства в течение ближайших трех-четырех месяцев, Вучич отметил, что это может произойти даже раньше.

"И делая это, я не скажу народу, что сократил свой срок, а скорее, что ушел в отставку", - отметил он.

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По словам сербского президента, в правящей партии ежедневно обсуждают возможность его перехода на должность премьер-министра.

Вучич также рассказал, что уже начал готовиться к возможным изменениям. В частности, он сообщил, что занимается перевозкой книг из Президентского дворца.

"У меня много книг. Я уже ищу, куда их деть, - подчеркнул он. - Я пожертвую 1 200 книг, которые получил во время своего президентского срока, какому-то учреждению. Я еще думаю, какое это будет учреждение."

Кроме того, Вучич подтвердил, что его политическая сила уже рассматривает кандидатов на предстоящие президентские выборы. В то же время он отказался назвать конкретные фамилии, подчеркнув, что будущий кандидат будет иметь высокие шансы на победу.

Также сербский лидер пригласил сторонников на митинг 27 июня, где пообещал представить дальнейшие политические планы, новый список кандидатов и видение развития страны.