RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Президент Сербии не подписал декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа"

Фото: президент Сербии Александар Вучич (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Сербии Александар Вучич не подписал декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоялся сегодня, 11 июня, в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde, РТС и декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", опубликованную на сайте Офиса президента Украины.

Как сообщило издание Le Monde, лидеры стран Юго-Восточной Европы осудили вторжение России в Украину.

"Мы самым решительным образом осуждаем жестокую агрессивную войну, развязанную Россией против Украины", - говорится в декларации.

Страны подтвердили свою приверженность к оказанию всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу столько, сколько потребуется. А также призвали все страны воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России.

Декларацию подписали новый президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции и представители других балканских стран.

Однако совместное заявление не было подписано сербским президентом.

Сам Вучич похвастался журналистам, что он единственный, кто не подписывал декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", и этим "не предал Россию".

"В отличие от них (других участников саммита - ред.), которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут", - сказал Вучич.

Он добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.

"Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать так делать", - подчеркнул сербский президент.

Главные пункты из совместного заявления по итогам саммита "Украина - Юго-Восточная Европа":

  • Агрессивная война России против Украины - тяжкое преступление против украинского народа. Участники поддерживают усилия по поиску дипломатического пути к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру. И преданы всеобъемлющей поддержке Украины столько, сколько потребуется.
  • Международное сообщество должно активизировать поддержку Украины. А также воздержаться от любой материальной или иной помощи военным усилиям России.
  • Условиями для достижения мира является полный вывод российских сил и техники, прекращение боевых действий и войны в целом, а также полное восстановление международно признанных границ Украины.
  • Будущее членство Украины, Молдовы и партнеров из Юго-Восточной Европы в ЕС является жизненно важным для долгосрочной стабильности, безопасности и процветания региона в целом.
  • Членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата.

 

Визит Вучича в Украину

Напомним, президент Сербии Александр Вучич в среду, 11 июня, посетил Украину впервые за время полномасштабной войны. Он принял участие в саммите Украина-Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе.

Во время выступления на саммите Вучич заявил, что Сербия твердо поддерживает территориальную целостность Украины в соответствии с международным правом. Страна готова помочь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов.

Также президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич договорились провести двусторонние переговоры. Обсудят сотрудничество между странами.

Стоит отметить, что Вучич в прошлом месяце ездил в Москву. Он посетил парад российского диктатора Владимира Путина 9 мая.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СербияВойна в Украине