Президент Сербии не подписал декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа"

Президент Сербии Александар Вучич не подписал декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", который состоялся сегодня, 11 июня, в Одессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde, РТС и декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", опубликованную на сайте Офиса президента Украины.
Как сообщило издание Le Monde, лидеры стран Юго-Восточной Европы осудили вторжение России в Украину.
"Мы самым решительным образом осуждаем жестокую агрессивную войну, развязанную Россией против Украины", - говорится в декларации.
Страны подтвердили свою приверженность к оказанию всесторонней и длительной поддержки Украине и ее народу столько, сколько потребуется. А также призвали все страны воздержаться от предоставления любой материальной или иной помощи военным усилиям России.
Декларацию подписали новый президент Румынии Никушор Дан, президент Молдовы Майя Санду, премьер-министры Болгарии, Хорватии и Греции и представители других балканских стран.
Однако совместное заявление не было подписано сербским президентом.
Сам Вучич похвастался журналистам, что он единственный, кто не подписывал декларацию саммита "Украина - Юго-Восточная Европа", и этим "не предал Россию".
"В отличие от них (других участников саммита - ред.), которые готовы принять все, что направлено против России, все, что могут", - сказал Вучич.
Он добавил, что Сербия защищает интересы международного публичного права, всегда руководствуясь собственными интересами.
"Я горжусь политикой Сербии, нашей независимостью, нашей автономией, и мы будем продолжать так делать", - подчеркнул сербский президент.
Главные пункты из совместного заявления по итогам саммита "Украина - Юго-Восточная Европа":
Напомним, президент Сербии Александр Вучич в среду, 11 июня, посетил Украину впервые за время полномасштабной войны. Он принял участие в саммите Украина-Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе.
Во время выступления на саммите Вучич заявил, что Сербия твердо поддерживает территориальную целостность Украины в соответствии с международным правом. Страна готова помочь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов.
Также президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич договорились провести двусторонние переговоры. Обсудят сотрудничество между странами.
Стоит отметить, что Вучич в прошлом месяце ездил в Москву. Он посетил парад российского диктатора Владимира Путина 9 мая.
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