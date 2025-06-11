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Зеленский и Вучич договорились о двусторонних переговорах

Среда 11 июня 2025 20:09
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Зеленский и Вучич договорились о двусторонних переговорах Фото: президент Сербии Александар Вучич и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Сербии Александр Вучич договорились провести двусторонние переговоры. Обсудят сотрудничество между странами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Сербии Александар Вучич заявил во время выступления на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа".

По словам Вучича, он с Зеленским сегодня обсудили двустороннее сотрудничество, гуманитарную помощь Украине и некоторые другие вопросы.

"Предложил новые участки сотрудничества между Сербией и Украиной, мы имеем запланированные двусторонние переговоры с президентом Зеленским. Думаю, сможем решить некоторые наши вопросы по экономическому обороту. И я надеюсь, что наше сотрудничество будет расти", - отметил президент Сербии.

Визит Вучича в Украину

Напомним, президент Сербии Александр Вучич в среду, 11 июня, посетил Украину впервые за время полномасштабной войны. Он принял участие в саммите Украина-Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе.

Во время выступления на саммите Вучич заявил, что Сербия твердо поддерживает территориальную целостность Украины в соответствии с международным правом. Страна готова помочь в восстановлении одного-двух украинских городов или регионов.

Стоит отметить, что президент Сербии Александр Вучич в прошлом месяце ездил в Москву. Он посетил парад российского диктатора Владимира Путина 9 мая.

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