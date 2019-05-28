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Президент Сербії привів війська у повну боєготовність


У вівторок вранці поліція Косово провела арешти сербів, які проживають на півночі краю

Президент Сербії Олександр Вучич привів сербську армію в повну боєготовність після того, як косовська поліція провела арешти сербів, що проживають на півночі краю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, поліція провела рейди в північній частині Косова рано вранці 28 травня. Прем'єр-міністр Косово Рамуш Харадінай підтвердив, що поліція проводить спецоперацію. Він уточнив, що вона спрямована на боротьбу з контрабандою та організованою злочинністю.

"Ця операція спрямована проти організованої злочинності, а також націлена на співробітників поліції та митниці", - заявив Харадінай.

Представник уряду Сербії Марко Джурич заявив, що дії поліції Косова спрямовані на те, щоб залякати і вигнати сербів з Косова, і представляють "не лише загрозу стабільності, але і саму пряму загрозу миру".

Держтелеканал Сербії зазначив, що Олександр Вучич віддав наказ про приведення в повну бойову готовність сербських військ, дислокованих поблизу кордону з Косово.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що президент Косово Хашим Тачі заявив, що Вашингтон повинен відігравати провідну роль в процесі нормалізації відносин його країни з Сербією.

До цього президенти Сербії і Косово домовилися відновити переговори на початку липня.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич заявив, що Сербія повинна остаточно визнати, що не має ніякого контролю над Косово.

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