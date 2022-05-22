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Президент Сенегалу відвідає Київ та Москву з офіційним візитом

Фото: президент Сенегалу Макі Салл (aa.com.tr)
Автор: Іван Носальський

Президент Сенегалу Макі Салл наступного тижня відвідає Київ та Москву як глава Африканського союзу. Він планує обговорити війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Голова сенегальської держави заявив, що у діалозі з представниками обох країн він хоче "побачити наміри деескалації конфлікту та встановлення миру".

"Хоча ми і засуджуємо вторгнення, ми працюємо над деескалацією, ми працюємо над припиненням вогню, над діалогом... така позиція Африки", - наголосив Салл.

Раніше ми повідомляли, що президент США Джо Байден сьогодні не планує поїздку в Україну. За словами прес-секретаря, говорити про анонс офіційного візиту поки що рано.

Також ми писали, що президент Росії Володимир Путін може найближчими днями відвідати Туреччину. Передбачається його участь у бізнес-зустрічі на найвищому рівні.

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