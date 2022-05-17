Путін може відвідати Туреччину найближчими днями, - місцеві ЗМІ
Президент Росії Володимир Путін може найближчими днями відвідати Туреччину. Передбачається його участь у бізнес-зустрічі на вищому рівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на star.com.tr.
Повідомляється, що завтра, 18 травня, до Туреччини приїде комерційна делегація на чолі з віце-прем'єром РФ Олександром Новаком, яке проведе зустрічі з питань економіки.
В рамках візиту будуть обговорюватися російські інвестиції в Туреччину. Ще однією темою переговорів стануть перебої з транспортуванням товарної продукції. Крім того, будуть зроблені кроки для виходу турецьких компаній на російський ринок після відходу європейських.
Також на переговорах буде реалізована інфраструктура бізнес-зустрічі високого рівня між Туреччиною і Росією. Видання пише, що раніше президент Реджеп Таїп Ердоган запрошував президента Росії Володимира Путіна на ділову зустріч на високому рівні.
"У зв'язку з цим очікується візит Путіна до Туреччини в найближчі дні", - зазначає місцеве ЗМІ.
Нагадаємо, у квітні Ердоган намагався організувати зустріч Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським для пошуку вирішення військового конфлікту між Росією і Україною.
Однак, як зазначають західні партнери, Москва поки не демонструє бажання укласти мирну угоду з Києвом.
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