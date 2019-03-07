Президент закликає Раду невідкладно розглянути законопроект про незаконне збагачення

Відповідний законопроект з'явився у парламенті 28 лютого

Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную раду безотлагательно рассмотреть законопроект об ответственности за незаконное обогащение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Порошенко.

Отметим, что соответствующий законопроект был подан в Раду 28 февраля, сейчас он направлен на рассмотрение профильного комитета парламента.

"Обращаюсь к народным депутатам учесть позицию Президента относительно неотложности рассмотрения нового законопроекта, который касается наказания за незаконное обогащение. Мы должны быстрее "вооружить правоохранительные органы, включая антикоррупционные. Коррупционер должен сидеть в тюрьме", - сказал Порошенко.

Ранее представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявляла, что внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение может появиться в повестке дня уже на следующей пленарной неделе.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд Украины в ходе своего закрытого заседания принял решение о отмена статьи 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении. В среду, 27 февраля, суд обнародовал это решение на своем сайте.

После этого глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что после отмены статьи о незаконном обогащении около 70 уголовных дел должны быть закрыты.