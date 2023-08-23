Президент Португалии впервые приехал в Киев

Президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза прибыл в Киев с двухдневным визитом, который приурочен к празднованию 32-й годовщины независимости страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На вокзале в Киеве он заявил, что намерен проявить солидарность с Украиной, а также принять участие в праздновании Дня Независимости.
"Целей несколько. Во-первых, это продолжение португальского присутствия. Здесь был премьер-министр, председатель Ассамблеи республики, несколько раз министр иностранных дел, теперь приехал президент республики. Португалия демонстрирует свою солидарность во всех сферах", - заявил Марсело Ребелу де Соуза.
Он добавил, что "все, что является принципиальным - а все фундаментальное на данный момент - в жизни Украины, является фундаментальным и в жизни Португалии".
Президент Португалии заявил, что примет участие в праздновании 32-й годовщины независимости Украины, учитывая, что "этот год еще более особенный" в связи с присоединением к торжествам представителей других стран. По его словам, украинское контрнаступление идет для "утверждения своего суверенитета".
Напомним, Украина 24 августа отмечает 32-ю годовщину независимости. В Киев накануне праздника уже прибыл президент Литвы Гитанас Науседа.
Массовых мероприятий ко Дню Независимости Украины 24 августа в этом году в Киеве не планируют. Однако Крещатик перекроют на неделю. Это связано с тем, что в столице ко Дню Независимости планируется провести выставку подбитой техники российской армии.