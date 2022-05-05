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Польща та Україна підписали документ про надання безпекової і оборонної підтримки

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Польща, Четвер 05 травня 2022 22:07
Польща та Україна підписали документ про надання безпекової і оборонної підтримки Фото: Денис Шмигаль (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Польща та Україна підписали важливий документ про підтримку у сфері безпеки та оборони, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Його змісту він не розголошував.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RMF-24.

"Це був надзвичайно плідний день, ми мали багато міжнародних зустрічей, зокрема, з прем’єр-міністрами Ісландії, Швеції та Польщі", - сказав Шмигаль на прес-конференції.

Він наголосив, що з першого дня російського вторгнення на його країну Польща була надзвичайно активною та рішуче підтримувала Україну.

"Сьогодні ми підписали листа з прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким, документ про підтримку у сфері безпеки та оборони. Надзвичайно, дуже важливий документ. Я не можу розкривати його зміст, але це важливий крок для надання Україні спеціальної технології та спеціальної підтримки у сфері безпеки та оборони", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у своєму виступі глава Уряду закликав європейськиг колег посприяти відбудові України, яка постраждала від війни з Росією.

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