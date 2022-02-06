МЗС США та Польщі обговорили спільні інтереси та виклики: торкнулися України
Уряди США та Польщі провели стратегічний діалог, на якому обговорили спільні інтереси, загрози та виклики. Представники обох країн говорили не тільки про співпрацю країн, а й про російську загрозу та ситуацію в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.
Відзначається, що консультації проходили між міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау і держсекретарем США Ентоні Блінкеном, також в них взяли участь міжвідомчі і міжміністерські представники обох урядів.
У заяві обох країн зазначається, що США і Польща зосереджені на проблемах безпеки на східному фланзі НАТО через російську агресію.
"Американо-Польська співпраця відповідає нашим спільним цілям забезпечення безпеки і підтримки демократичних устремлінь білоруського народу, а також цілі європейської та євроатлантичної інтеграції України", - йдеться в заяві.
Також обидві сторони "висловили тверду прихильність суверенітету і територіальної цілісності України і зобов'язалися координувати дії для стримування будь-якої подальшої російської агресії".
Крім цього, США і Польща обговорили двосторонню співпрацю у сфері регіональної та колективної безпеки, військово-політичні питання, енергетична безпека, зміну клімату та співробітництво в галузі ядерної енергетики, економічне процвітання, співпрацю в рамках Ініціативи трьох морів і зміцнення демократичних цінностей та інститутів через ОБСЄ в Європі та Євразії, консультації про важливість лідерства Польщі в ОБСЄ.
Нагадаємо, що до Польщі вже почали прибувати військові з США. Всього очікується, що в цій країні будуть дислокуватися 1700 американських військових.