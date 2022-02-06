МЗС США та Польщі обговорили спільні інтереси та виклики: торкнулися України

Уряди США та Польщі провели стратегічний діалог, на якому обговорили спільні інтереси, загрози та виклики. Представники обох країн говорили не тільки про співпрацю країн, а й про російську загрозу та ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США .

Відзначається, що консультації проходили між міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау і держсекретарем США Ентоні Блінкеном, також в них взяли участь міжвідомчі і міжміністерські представники обох урядів.

У заяві обох країн зазначається, що США і Польща зосереджені на проблемах безпеки на східному фланзі НАТО через російську агресію.

" Американо-Польська співпраця відповідає нашим спільним цілям забезпечення безпеки і підтримки демократичних устремлінь білоруського народу, а також цілі європейської та євроатлантичної інтеграції України", - йдеться в заяві.

Також обидві сторони "висловили тверду прихильність суверенітету і територіальної цілісності України і зобов'язалися координувати дії для стримування будь-якої подальшої російської агресії".