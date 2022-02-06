ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

МЗС США та Польщі обговорили спільні інтереси та виклики: торкнулися України

Новость на русском →
США, Неділя 06 лютого 2022 05:37
МЗС США та Польщі обговорили спільні інтереси та виклики: торкнулися України Фото: Збігнєв Рау, глава МЗС Польщі(GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Уряди США та Польщі провели стратегічний діалог, на якому обговорили спільні інтереси, загрози та виклики. Представники обох країн говорили не тільки про співпрацю країн, а й про російську загрозу та ситуацію в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Відзначається, що консультації проходили між міністром закордонних справ Польщі Збігневом Рау і держсекретарем США Ентоні Блінкеном, також в них взяли участь міжвідомчі і міжміністерські представники обох урядів.

У заяві обох країн зазначається, що США і Польща зосереджені на проблемах безпеки на східному фланзі НАТО через російську агресію.

"Американо-Польська співпраця відповідає нашим спільним цілям забезпечення безпеки і підтримки демократичних устремлінь білоруського народу, а також цілі європейської та євроатлантичної інтеграції України", - йдеться в заяві.

Також обидві сторони "висловили тверду прихильність суверенітету і територіальної цілісності України і зобов'язалися координувати дії для стримування будь-якої подальшої російської агресії".

Крім цього, США і Польща обговорили двосторонню співпрацю у сфері регіональної та колективної безпеки, військово-політичні питання, енергетична безпека, зміну клімату та співробітництво в галузі ядерної енергетики, економічне процвітання, співпрацю в рамках Ініціативи трьох морів і зміцнення демократичних цінностей та інститутів через ОБСЄ в Європі та Євразії, консультації про важливість лідерства Польщі в ОБСЄ.

Нагадаємо, що до Польщі вже почали прибувати військові з США. Всього очікується, що в цій країні будуть дислокуватися 1700 американських військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Польша Вторгнення Росії до України
NEWS
Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна
Лідери Німеччини, Франції та Польщі зберуться у Берліні. Головна тема - Україна
DAILY
Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Незайві гроші. Навіщо Україні мільярди доларів від ЄС, Британії та США