Президент Польщі затвердив стратегію нацбезпеки: Росію назвали основною загрозою

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив нову Стратегію національної безпеки, в якій політика Росії є основною загрозою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Головною відповіддю на цю загрозу, згідно стратегії, повинно бути зміцнення зв'язків з Євросоюзом і НАТО і доведення рівня витрат на оборону в країні до 2,5% ВВП.

"Найсерйознішу загрозу представляє політика влади Російської Федерації, яка реалізується з використанням військової сили", - стверджується в тексті основного польського документа в галузі оборони і безпеки.

Як розповів голова, який грає ключову роль у формуванні стратегії Бюро національної безпеки, Павло Солох, такий підхід був прийнятий в результаті детального аналізу дій РФ.

В стратегію також увійшли актуальні положення, прийняті у зв'язку з поширенням нового коронавірусц. Крім зовнішніх загроз і співпраці з союзниками, в стратегії описуються зовнішньополітичні завдання на тлі сучасних загроз, які випливають з розвитку інтернету та електронної передачі даних.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що російсько-німецький проект газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для Європи.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда заявив на саміті Бухарестської дев'ятки, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки регіону.