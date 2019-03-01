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Дуда назвав Росію найбільшою загрозою для регіону

Новини » Політика    01.03.2019 - 17:41
Дуда назвав Росію найбільшою загрозою для регіону
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Найбільшою проблемою Дуда вважає повернення імперських амбіцій Росії

Президент Польщі Анджей Дуда заявив на саміті Бухарестської дев’ятки, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки регіону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо"

Як зазначається, на саміті обговорювали конфлікти, в яких бере участь Росія.

"Ми говорили про війну в Україні, говорили про те, як зараз виглядає ситуація у Чорному морі, говорили про інцидент у Керченській протоці. Ми говорили про ситуацію балтійських країн та Балтійського моря. Ми говорили про все, що відбувається в цій частині Європи. Ми згодні, що нині найбільшою проблемою є повернення імперських амбіцій Росії, що триває і є фактом, та щодо якої ми мусимо відповідно реагувати", - сказав Дуда. 

Повідомляється, що саміт був скликаний з нагоди 70-ї річниці НАТО і 20-ї та 15-ї річниці приєднання країн Центральної Європи до Північноатлантичного пакту та Європейського Союзу. У зустрічі взяв участь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

До складу держав Бухаретсьскої дев’ятки (B9) входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія.

Нагадаємо, раніше Дуда наголосив на важливості для його країни співробітництва з Україною як "великим сусідом Польщі, який має амбіцію стати членом НАТО". 

Раніше Порошенко заявив, що партнери України виявляють зацікавленість у створенні багатонаціональних військових підрозділів подібних до спільної українсько-польсько-литовської бригади імені Великого Гетьмана Костянтина Острозького (ЛИТПОЛУКРБРИГ).

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