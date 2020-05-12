ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент Польщі затвердив стратегію нацбезпеки: Росію назвали основною загрозою

Новини » Політика     12.05.2020 - 13:38
Президент Польщі затвердив стратегію нацбезпеки: Росію назвали основною загрозою
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Такий підхід був прийнятий в результаті детального аналізу дій РФ

Президент Польщі Анджей Дуда затвердив нову Стратегію національної безпеки, в якій політика Росії є основною загрозою. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Польське радіо".

Головною відповіддю на цю загрозу, згідно стратегії, повинно бути зміцнення зв'язків з Євросоюзом і НАТО і доведення рівня витрат на оборону в країні до 2,5% ВВП.

"Найсерйознішу загрозу представляє політика влади Російської Федерації, яка реалізується з використанням військової сили", - стверджується в тексті основного польського документа в галузі оборони і безпеки.

Як розповів голова, який грає ключову роль у формуванні стратегії Бюро національної безпеки, Павло Солох, такий підхід був прийнятий в результаті детального аналізу дій РФ.

В стратегію також увійшли актуальні положення, прийняті у зв'язку з поширенням нового коронавірусц. Крім зовнішніх загроз і співпраці з союзниками, в стратегії описуються зовнішньополітичні завдання на тлі сучасних загроз, які випливають з розвитку інтернету та електронної передачі даних.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявив, що російсько-німецький проект газопроводу "Північний потік-2" є загрозою для Європи.

Зазначимо, президент Польщі Анджей Дуда заявив на саміті Бухарестської дев'ятки, що Росія є найбільшою загрозою для безпеки регіону.

Теги Новини України Російська ФедераціяПольшаугрозы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся