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Президент Польши утвердил стратегию нацбезопасности: Россию назвали основной угрозой

Новости » Политика     12.05.2020 - 13:38
Президент Польши утвердил стратегию нацбезопасности: Россию назвали основной угрозой
Фото: Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)

Такой подход был принят в результате детального анализа действий РФ

Президент Польши Анджей Дуда утвердил новую Стратегию национальной безопасности, в которой политика России является основной угрозой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Польское радио".

Главным ответом на эту угрозу, согласно стратегии, должно быть укрепление связей с Евросоюзом и НАТО и доведение уровня расходов на оборону в стране до 2,5% ВВП.

"Самую серьезную угрозу представляет политика властей Российской Федерации, которая реализуется с использованием военной силы", - утверждается в тексте основного польского документа в области обороны и безопасности.

Как рассказал глава играющего ключевую роль в формировании стратегии Бюро национальной безопасности Павел Солох, такой подход был принят в результате детального анализа действий РФ.

В стратегию также вошли актуальные положения, принятые в связи с распространением нового коронавируса. Помимо внешних угроз и сотрудничества с союзниками, в стратегии описываются внешнеполитические задачи на фоне современных угроз, вытекающих из развития интернета и электронной передачи данных.

Напомним, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что российско-немецкий проект газопровода "Северный поток-2" является угрозой для Европы.

Отметим, президент Польши Анджей Дуда заявил на саммите Бухарестской девятки, что Россия является крупнейшей угрозой для безопасности региона.

Теги Новости Украины Российская ФедерацияПольшаугрозы
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