Президент Польщі назвав "драконівськими" вироки білоруським опозиціонерам

Президент Польщі Анджея Дуда дорікнув Білорусі за ув’язнення опозиціонерів Марії Колесникової й Максима Знака. Лідер країни закликає до негайного звільнення усіх політичних в’язнів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Польщі Анджея Дуди.
Відзначимо, що відповідно до рішення Мінського обласного суду, опозиціонери Марія Колесникова і Максим Знак були ув’язнені на 11 й 10 років позбавлення волі відповідно. В Білорусі їх звинувачують у заклику до дії проти національної безпеки, спробі захоплення влади й створення екстремістського формування.
Президент Польщі, зі свого боку, вимагає, аби Білорусь звільнила всіх політичних в’язнів, які були поміщені у в’язницю через боротьбу за незалежність й демократію.
"Я повністю співчуваю Марії Колесниковій і Максиму Знаку, засудженим сьогодні до суворих вироків в Білорусі. Польща вимагає беззастережного звільнення всіх політичних в'язнів. Ці люди були поміщені у в'язницю за боротьбу за незалежну і демократичну Білорусь", - відзначив Дуда.
Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Білорусі опозиціонерів Колеснікову і Знака засудили до 11 і 10 років в'язниці.