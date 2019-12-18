Президент підписав закон про особливий статус Донбасу

Президент Володимир Зеленський підписав закон про продовження особливого статусу Донбасу. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження законопроекту №2569 "Про внесення зміни до статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" - 18 грудня повернуто з підписом від президента.

"У статті 1 закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" цифри "2019" замінити цифрами "2020". Цей закон набирає чинності з дня його опублікування", - йдеться у тексті закону.

Нагадаємо, 10 грудня у Раді зареєстрували зміни до закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). А 11 грудня нардепи схвалили даний проект закону за основу і в цілому.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський після нормандської зустрічі заявив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.