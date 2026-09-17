Тысячи северокорейцев собирают дроны для РФ под видом студентов

До 25 тысяч граждан Северной Кореи могут работать на российских предприятиях по производству дронов, в том числе в Алабуге. Власти КНДР выдают их за студентов, чтобы обойти международные санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отчет многосторонней группы по мониторингу санкций свидетельствует, что до 25 тысяч граждан КНДР могут быть задействованы в российской индустрии производства беспилотников.

Часть из них работают на предприятиях в Алабуге в Татарстане, где собирают беспилотные летательные аппараты.

Сколько денег получает режим Кима

За прошлый год северокорейские работники за границей принесли режиму Ким Чен Инна до 800 миллионов долларов.

Эти средства идут на финансирование ядерной и баллистической программ Пхеньяна, которые нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

средняя зарплата работника по КНДР в России - около 7500 долларов в год;

большую часть этой суммы отнимает режим Кима;

в некоторых случаях изъятая сумма даже превышает реальный заработок человека.

Ежемесячные зарплаты северокорейцев в России могут быть в пять раз выше, чем в Китае. Поэтому Россия становится все более привлекательным направлением для Пхеньяна.

К концу 2025 года в Китае работали от 20 до 70 тысяч северокорейских рабочих. В России - от 15 до 30 тысяч.

Власти КНДР строго контролируют передвижение работников за границей и их контакты с иностранцами, чтобы предотвратить побег.

Те, кто все же решается бежать, рискуют тем, что преследования коснутся оставшихся в Северной Корее членов их семей.

Отношения между Москвой и Пхеньяном значительно укрепились после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

КНДР поставляет России миллионы артиллерийских снарядов и баллистические ракеты, а также отправила тысячи своих военных для участия в боевых действиях против Украины.

Взамен Россия дает Пхеньяну деньги, продовольствие и военные технологии для ядерных и ракетных программ.

Напомним, по данным Forbes, в Китае опасаются, что укрепление связей между Москвой и Пхеньяном может ослабить влияние Пекина на Северную Корею.