Президент Южной Кореи встретился с Илоном Маском: что обсудили

Президент Южной Кореи Юн Сук Йоль 26 апреля встретился с генеральным директором Tesla Илоном Маском в Вашингтоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Юн Сук Йоль рекламировал Южную Корею как идеальную страну для Tesla, чтобы строить гигафабрики, ссылаясь на передовых промышленных роботов страны и высококвалифицированных работников.
"Президент также сказал, что будет активно поддерживать Tesla с точки зрения расположения, человеческих ресурсов и налогов, если она примет инвестиционное решение", - рассказал старший экономический секретарь президента Кореи Чой Санг-мок.
Отмечается, что Маск рассматривает Южную Корею одним из главных кандидатов на гигафабрики Tesla и вскоре собирается посетить эту азиатскую страну.
Ранее мы писали, Южная Корея и США подписали 23 соглашения для усиления двустороннего сотрудничества в передовых отраслях промышленности и энергетики.
Напомним, состояние Илона Маска уменьшилось на 12,6 млрд долларов из-за падения акций Tesla.
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