Президент Южной Кореи встретился с Илоном Маском: что обсудили

Юн Сук Йоль рекламировал Южную Корею как идеальную страну для Tesla, чтобы строить гигафабрики, ссылаясь на передовых промышленных роботов страны и высококвалифицированных работников.

"Президент также сказал, что будет активно поддерживать Tesla с точки зрения расположения, человеческих ресурсов и налогов, если она примет инвестиционное решение", - рассказал старший экономический секретарь президента Кореи Чой Санг-мок.

Отмечается, что Маск рассматривает Южную Корею одним из главных кандидатов на гигафабрики Tesla и вскоре собирается посетить эту азиатскую страну.