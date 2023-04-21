Состояние Маска за день сократилось на 12,6 млрд долларов

Компания Tesla разочаровала инвесторов своими результатами за первый квартал 2023 года, в результате чего акции производителя электромобилей упали на 9,75%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Когда дело доходит до состояния Илона Маска, падение цены акций Tesla имеет самые немедленные последствия. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, его состояние упало на 12,6 млрд долларов, что стало самым большим падением в этом году.

Его доля в Tesla, включая акции и опционы, составляет большую часть его состояния в 163,9 млрд долларов, хотя SpaceX стала более важной по мере роста ее оценки.

Маск остается вторым самым богатым человеком в мире после французского магната предметов роскоши Бернара Арно, и в этом году его состояние увеличилось на 26,8 млрд долларов благодаря приросту Tesla на 32%.

51-летний Маск является генеральным директором Tesla и SpaceX, а также социальной сети Twitter, которую он приобрел в прошлом году.