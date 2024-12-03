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Президент Южной Кореи пообещал отменить военное положение

Фото: Юн Сок Ель, президент Южной Кореи (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заверил, что он отменит военное положение в стране. Это произойдет на ближайшем заседании правительства.

Как сообщает РБК-Украина, заявление главы южнокорейского государства приводит YTN.

Юн Сок Ель напомнил, что он объявил военное положение в Южной Корее, чтобы решительно отреагировать на "антигосударственные силы, которые парализуют основные функции государства и нарушают либерально-демократический конституционный порядок". 

Но после этого Национальное собрание (парламент) потребовало отменить военное положение. 

"Мы немедленно проведем заседание Кабинета министров, чтобы удовлетворить требование Национального собрания и отменить военное положение", - заверил глава государства. 

По его словам, заседание Кабмина было созвано "немедленно", но поскольку сейчас раннее утро (в Южной Корее сейчас около 04:45), кворум еще не собран. Поэтому военное положение отменят, как только он появится.

Также президент призвал Национальное собрание прекратить "беспредел", который "парализует работу государства".

Военное положение в Южной Корее

Напомним, сегодня, 3 декабря, днем по киевскому времени стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель решил ввести военное положение в стране. По его словам, такую необходимость вызвала деятельность "антигосударственных сил".

Такое решение также предусматривало запрет на политическую деятельность. В частности, это касается протестов, работы парламента.

Буквально через несколько часов южнокорейский парламент все же собрался и принял резолюцию с призывом отменить военное положение. Резолюция фактически обязала Юн Сок Еля отменить свой указ.

Более детально о ситуации в Южной Корее - в материале РБК-Украина.

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Южная Корея