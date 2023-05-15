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Президент ЮАР заявил, что внеблоковая позиция страны не отдает предпочтение России

Фото: Сирил Рамафоса (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

После обвинений в поставках оружия России в Южно-Африканской Республике заявили, что внеблоковая позиция государства не отдает предпочтение страну-агрессор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отметим, что комментарии президента ЮАР Сирила Рамафосы появились после обвинений посла США в ЮАР Рубена Бригете в том, что страна якобы передавала оружие России. В ЮАР раскритиковали такие заявления посла США, но отметили, что правительство уже начало независимое расследование.

"Мы не соглашаемся с тем, что наша внеблоковая позиция предпочитает Россию другим странам. Мы также не соглашаемся, что это должно угрожать нашим отношениям с другими странами", - сказал Рамафоса.

Он отметил, что Южная Африка будет продолжать выполнять международные соглашения и договоры, которые она подписала, и ее подход к обвинениям США в поставках оружия будет соответствовать им.

В офисе Рамафосы заявили, что не было предоставлено никаких конкретных доказательств в поддержку заявлений, выдвинутых послом, но расследование под руководством судьи в отставке их рассмотрит.

Несколько министров, в том числе ответственный за контроль над вооружениями, представитель МИД и министр связи заявили, что Южная Африка не одобрила никаких поставок оружия России в декабре.

Бригетти вызвали в пятницу для встречи с министром иностранных дел Южной Африки Наледи Пандором, и он извинился перед правительством и народом Южной Африки.

ЮАР, которая воздержалась от голосования по резолюциям ООН по войне России в Украине, говорит, что она беспристрастна, но западные страны считают ее одним из ближайших союзников Москвы на континенте.

Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский поговорил с президентом ЮАР и предупредил о последствиях дружбы с российским диктатором Путиным.

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