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Посол США сделал новое заявление о возможной помощи РФ со стороны Южной Африки

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Украина, Пятница 12 мая 2023 23:19
Посол США сделал новое заявление о возможной помощи РФ со стороны Южной Африки Фото: посол США в Южной Африке Рубен Бригете (flickr.com americanprogress)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 мая, посол США в Южной Африке Рубен Бригете признал, что "переступил границу", заявив о передаче военной помощи России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отметим, что, по словам посла США в Южной Африке, в прошлом году в декабре ЮАР поставила в Россию боеприпасы вместе с оружием с помощью корабля, который пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

После того как представитель Белого дома по национальной безопасности адмирал Джон Кирби назвал эти сообщения "серьезной проблемой", Бригете признал, что "переступил границу".

Министерство иностранных дел Южной Африки даже принесло "безоговорочные извинения" за эти заявления.

Президент ЮАР также ответил на обвинения в военной помощи России

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