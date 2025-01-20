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Президент Панамы отреагировал на планы Трампа вернуть контроль над Панамским каналом

Фото: Хосе Рауль Мулино, президент Панамы (x.com/JoseRaulMulino)
Автор: Иван Носальский

Панамский канал будет и дальше принадлежать Панаме. Ни одно государство не может вмешиваться в управление каналом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Панамы Хосе Рауля Мулино.

Что сказал Трамп

Трамп в ходе инаугурационной речи заявил о том, что панамские власти не выполняют свои обязанности по управлению Панамским каналом. 

"Важнее всего, что Китай управляет каналом. Мы давали канал не Китаю, а Панаме, и мы возвращаем его назад", - подчеркнул американский президент. 

Он добавил, что Панама взимает слишком большую плату за проход через канал с американских судов. Также это касается кораблей ВМС США. 

Реакция президента Панамы

Глава панамского государства решительно осудил такое заявление Трампа. 

"Я повторяю то, что сказал в своем обращении к нации 22 декабря: канал принадлежит и будет принадлежать Панаме, и его управление будет оставаться под панамским контролем при соблюдении постоянного нейтралитета. Ни одно государство в мире не может вмешиваться в управление каналом", - отметил глава панамского государства. 

Также он добавил, что Панама с 1999 года ответственно управляет Панамским каналом и расширяет его в интересах всего мира и торговли.

По словам Хосе Мулино, его страна будет пользоваться международным правом как способом регулирования отношений между странами, в том числе с США. 

"Диалог - это всегда путь к прояснению вышеупомянутых моментов без ущерба для наших прав, полного суверенитета и владения нашим каналом", - добавил он. 

Скандальные заявления Трампа

Напомним, ранее Дональд Трамп не исключил, что он может воспользоваться экономическими и военными методами, чтобы восстановить контроль США над Панамским каналом и Гренландией.

Трамп объяснял необходимость возвращения Панамского канала под контроль США тем, что с них взимают чрезмерные сборы.

Детальнее о том, что могут значить такие заявления президента США, - в материале РБК-Украина.

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