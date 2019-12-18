Президент відстрочив введення інституту кримінальних проступків

Президент України Володимир Зеленський схвалив закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження законопроекту №2155 "Про внесення змін до розділу II "Перехідні положення" закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів "від 22 листопада 2018 №2617-VІІІ (про відстрочку часу вступу в дію)" - повернуто з підписом від президента.

Підкреслимо, відповідно до закону, інститут повинен бути введений з 1 липня 2020 року.

Нагадаємо, парламент 3 грудня підтримав за основу і в цілому закон про відтермінування введення інституту кримінальних проступків. За законопроект №2155 проголосували 328 нардепів.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР відстрочити введення інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року. Підкреслювалося, що до цієї дати правоохоронні органи, а саме ГПУ, Нацполіція і Держбюро розслідувань повинні підготуватися до введення цього інституту.

Так, раніше в парламенті також пропонували відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Тоді комітет рекомендував Раді відкласти введення у дію законопроекту до 1 січня 2021 року.

Додамо також, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" 24 квітня. У документі було прописано, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.