Президент "Олімпіка" заявив про системну проблему суддівства в УПЛ

"Не бачу жодного сенсу якось виправдовуватися перед цим діячем, який побудував в українському футболі піраміду суддівської керованої вседозволеності. Але вважаю своїм обов'язком перепросити перед всіма, хто, живучи футболом, все ж прагне уникати таких жорстких висловів, тим більше - на широку публіку", - зазначив президент "Олімпіку".

Водночас Гельзін зазначив, що не має наміру відмовлятися від суті викладеного. На його думку, в український футбол повернулося беззаконня.

"Для мене не так важливо - працюють судді на догоду якійсь одній окремо взятій команді, або карають нас, своїх жертв, за жеребом або по осяянню синьйора Лучі. Головне - свавілля повернулося! Це очевидно всім - футболістам та тренерам, журналістам і вболівальникам, тим фахівцям та експертам, чиє око не замилено раболіпною відданістю перед організаторами цього футбольного насильства", - додав Гельзін

За його словами, тільки в поточному сезоні "на крик відчаю" через несправедливе суддівство вимушено зривалися - власник "Агробізнесу" Олег Собуцький, згодом довічно дискваліфікований; президент "Динамо" Ігор Суркіс, який одним з перших заявив про системний характер проблеми; Олександр Поворознюк, який вже подумує про відхід з "Інгульця".

"На моє глибоке переконання, до певної пори не настільки очевидно інше - нам, представникам футбольних команд, незалежно від клубної приналежності і внутрішнього клубного рангу, не залишають іншого вибору, кожного з нас відверто і недвозначно провокують, раз за разом підштовхуючи до емоційних виплесків", - переконаний він.

Президент "Олімпіка" вважає, що системність свавілля досягла межі, що загрожує самому існуванню футболу України, і не тільки професійного.

"Ті, хто всі ці роки вкладав у нього свої душі, інвестував кошти, поступово усвідомлюють глибину проблеми. Упевнений, за цим розумінням, неодмінно підуть і дії! Зрозуміло, вивірені як по своїй суті, так і за витонченістю форми", - резюмує Гельзін.