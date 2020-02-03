Президент схвалив ратифікацію трьох угод з ЄІБ і ЄБРР

Президент Володимир Зеленський в понеділок, 3 лютого, схвалив ратифікацію трьох угод з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Останній етап проходження документів - повернуті з підписом від президента.

Зокрема, глава держави підписав законопроект №0011 "Про ратифікацію Гарантійної угоди (проект електрифікації залізниці "Електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка") між Україною та ЄБРР". Сама угода була підписана 30 грудня 2017 року Києві.

Також президент схвалив ратифікацію Фінансової угоди (проект "Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України") між Україною та ЄІБ, підписаної 9 липня 2018 року в Брюсселі.

Крім того, він підписав законопроект №0015 "Про ратифікацію Грантової угоди (проект "Миколаївводоканал" (розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) за Програмою "E5Р" між Україною та Європейським інвестиційним банком". Сама угода була підписана 19 жовтня 2018 року в Києві.

Нагадаємо, Верховна рада України 19 грудня ратифікувала три угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).

Як писало РБК-Україна, сьогодні Зеленський підписав законопроекти №0017 "Про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Грузії про внесення змін до угоди між урядом України та урядом республіки Грузія про вільну торгівлю від 9 січня 1995 року" і №0016 "Про ратифікацію протоколу про внесення змін до угоди між урядом України та урядом республіки Сінгапур про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи".