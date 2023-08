Угроза новой войны? Как переворот в Нигере повлияет на Африку и причем здесь РФ

Внимание мировых СМИ приковано к Нигеру с прошлой недели, когда военные свергли демократически избранного президента Мохамеда Базума и захватили власть. Однако для понимания контекста следует привести несколько главных фактов об этой стране.

Республика Нигер - государство в Западной Африке, бывшая французская колония, не имеющая выхода к морю. Это одна из беднейших стран со 128-й экономикой в мире и населением чуть более 26 млн человек. Более 80% территории находится в пустыне Сахара. Остальная часть занята полупустыней Сахель, которая постоянно находится под угрозой засухи и возможного массового голода.

Население сосредоточено на крайнем юге и западе страны. Основные отрасли экономики являются сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых.

Политическая нестабильность

С момент обретения независимости от Франции молодая страна страдает от хронической политической нестабильности. С 1960 года Нигер пережил четыре переворота, последний из которых - в феврале 2010-го, когда был свергнут тогдашний президент Мамаду Танджа.

Фото: Мохамед Базум считается первым демократически избранным президентом Нигера (twitter.com/PresidenceNiger)

Считается, что первая демократическая передача власти произошла в 2021 году, когда нынешний президент Мохамед Базум занял пост после добровольной отставки предшественника. Прямо сейчас представители президентской гвардии удерживают Базума под стражей.

Половина населения за чертой бедности

По оценкам ООН, половина населения живет в бедности, отчасти из-за самого высокого в мире уровне рождаемости. В Нигере в среднем на каждую женщину приходится почти по 7 детей.

Как и другие страны на юге Сахары, Нигер теряет большие участки плодородных земель из-за наступающей пустыни. Постоянные засухи только усугубляют угрозу массового голода.

Борьба с исламистами

Наряду с соседями в Мали и Буркино-Фасо страна продолжает борьбу с повстанческим движением, связанным с террористическими организациями "Аль-Каида" и "Исламское государство". Мятежи начались в 2012 году в Мали, вышли за пределы этого государства и были локализованы в 100 км от Ниамея - столицы Нигера.

В результате одной из самых смертоносных атак в марте 2021 года в департаменте Тахуа от действий исламистов погибло более 140 человек. На сегодня Нигер считается оплотом западных антитеррористических операций в регионе. Франция после выхода из Мали и Буркина-Фасо разместила здесь 1500-ый контингент.

Уран, золото и нефть

В Нигере находятся одни из крупнейших в мире месторождений урана. Почти 50 лет назад Франция, которая получает почти всю свою электроэнергию от атомных станций, развернула добычу на севере страны.

Кроме того, здесь добывается золото и нефть, но подавляющее большинство населения живет за счет сельского хозяйства.

Древние города из соли и глины

На северо-востоке на скалах над Сахарой находятся затерянные города из соли и глины. Происхождение так называемых "ксаров" Джадо, ряда зубчатых стен, сторожевых башен, проходов и колодцев до сих пор остается загадкой. В связи с этим Нигер претендует на статус объекта всемирного наследия ООН.

На прошлой неделе 26 июля президентская гвардия заблокировала резиденцию Мохамеда Базума и взяла его под стражу. В течение первого дня поступали сообщения о переговорах с мятежниками.

Однако спустя несколько часов стало известно, что переговоры провалились, президентская охрана отказалась освободить Базума, несмотря на то, что армия Нигера не поддержала мятеж и выдвинула им ультиматум.

Утром 27 июля по центральному телевидению показали обращение полковника Амаду Абдрамана, рядом с которым стояло несколько генералов. Абдраман объявил о свержении Базума, закрытии границ и комендантском часе с 22:00 до 05:00. А также предостерег соседей от вмешательства во внутренние дела страны.

Фото: сторонник переворота держит портрет Омара Чиани, объявившего себя президентом переходного периода (twitter.com/AlSuraEnglish)

На следующий день начальник президентской гвардии, генерал Омар Чиани объявил себя президентом переходного периода. Примечательно, что в 2021 году он участвовал в подавлении попытки переворота, целью которой было помешать Базуму возглавить страну. По некоторым данным, Чиани узнал, что его якобы хотят уволить, поэтому и решился на мятеж.

"Все тяжелым трудом полученные достижения будут сохранены. Все жители Нигера, любящие демократию и свободу, позаботятся об этом", - такой пост появился в Twitter законного президента после того, как Чиани заявил о захвате власти.

На данный момент также известно о том, что хунта арестовала как минимум четырех министров и главу правящей партии.

Совет безопасности ООН сразу после переворота провел заседание, на котором было одобрено заявление с осуждением событий в Нигере.

"Члены Совбеза ООН выразили обеспокоенность из-за негативных последствий неконституционной смены власти в регионе, роста террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуации", - говорится в единогласно принятом документе.

Отметим, в Совбез ООН входят 15 стран - Китай, Франция, Россия, Британия и США (постоянные члены), а также Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония (избранные на двухлетний срок).

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно освободить Базума. Европейский союз осудил переворот, объявил о непризнании хунты и прекращении какого-либо сотрудничества, в том числе финансирования из ЕС.

На фоне переворота в столице Нигера произошло нападение на посольство Франции. В офисе президента Эммануэля Макрона заявили, что Париж не потерпит угрозы своим интересам и никаких атак на его дипломатов, военных или бизнес.

Сегодня из-за антифранцузских протестов официальный Париж объявил о готовящейся эвакуации граждан Франции из Ниамея. В разосланном уведомлении говорится о том, что эвакуация самолетами пройдет в ближайшее время.

Фото: президенто Франции Эммануэль Макрон готовит эвакуацию французов из столицы Нигера и предупреждает, что Париж не потерпит угрозы своим интересам (Getty Images)

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что дальнейшее партнерство зависит от того, сохранит ли страна демократию. Не осталась в стороне от событий в Африке и Украина.

"Отмечаем необходимость соблюдения национального законодательства Нигера и норм международного права, категорически отвергаем любые попытки насильственного, нелегитимного изменения конституционного строя", - говорится в заявлении украинского МИД.

Западноафриканская группа стран ECOWAS сначала обнародовала коммюнике с осуждением переворота в Нигере, а потом дала мятежникам неделю на то, чтобы вернуть власть Базуму. В противном случае страны-участницы могут провести военную интервенцию.

Отметим, в экстренном саммите ECOWAS приняли участие лидеры Бенина, Кот д'Ивуара, Гамбии, Ганы, Гвинеи-Бисау, Нигерии, Сенегала, Того, а также представители Кабо-Верде, Либерии, Сьерра-Леоне и свергнутого президента Нигера.

Кроме того, западноафриканские страны ввели санкции путем закрытия границ, авиарейсов, прекращения финансовых операций и заморозки национальных активов Нигера. В смещенном правительстве уже заявили, что данные меры угрожают Нигеру экономической и социальной катастрофой.

В ответ мятежники заявили о приостановке экспорта урана и золота во Францию. По некоторым данным, в Нигере добывается от 15% до 17% урана, используемого на французских атомных станциях. Компания EDF (оператор АЭС во Франции) отметила, что это не повлияет на их работу, поскольку источники диверсифицированы, а атомная энергетика справлялась и в другие кризисные периоды, такие как пандемия COVID-19 и вторжение России в Украину.

При этом Гвинея, Мали и Буркина-Фасо выступили с поддержкой повстанцев и заверили в готовности воевать на их стороне.

Президент Мохамед Базум считался демократическим и прозападным политиком с курсом на партнерство с США и Европой. В результате его страна стала не просто получателем финансовой поддержки, а оплотом Запада в борьбе против радикальных исламистов. Например, в соседних Мали и Буркина-Фасо начатые джихадистами восстания уже привели к переворотам.

Кроме того, Базум известен проукраинской позицией: в 2022 году Нигер стал одной из четырех африканских стран, которые поддержали Крымскую платформу. Также под его руководством Нигер публично выступал в поддержку территориальной целостности Украины.

В связи с этим в СМИ распространяется версия о том, что к перевороту может быть причастна Российская Федерация. На данный момент прямых доказательств нет, однако нельзя не обратить внимание на косвенные признаки.

Во-первых, переворот в Нигере произошел перед саммитом "Россия-Африка", который был проигнорирован Мохамедом Базумом. Москва сейчас пытается заручиться поддержкой Африки, склонить нейтральные страны на свою сторону, в частности подкупая их бесплатным зерном. Вероятно, с целью собрать союзников для экономического и военного сотрудничества, чтобы иметь возможность продолжать вести войну против Украины.

