Президент назвав кількість парафій, які перейшли до ПЦУ

До ПЦУ вже перейшли 320 парафій

В Православную церковь Украины (ПЦУ), по состоянию на 18 февраля, перешли уже 320 приходов. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Администрации президента Украины.

Президент отметил, что сейчас к за один месяц переходит больше приходов, чем за последние пять лет.

"После этого (получения томоса об автокефалии, - ред.) уже 320 приходов присоединились к нашей церкви. Пять из них - на в Ивано-Франковской области, на Прикарпатье. Приходы и общины. Могу отметить, что сейчас за один месяц переходит больше приходов, чем за предыдущие 5 лет. И очень важно, что никто никого не заставляет", - подчеркнул Порошенко.

Ранее представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко заявляла, что ожидается, что до конца 2019 года в ПЦУ перейдут тысячи общин.

В частности, по состоянию на начало февраля, в ПЦУ перешли 200 приходов.

РБК-Украина писало, что 31 января 2019 года вступил в силу закон о процедуре изменения подчинение религиозных общин, в частности, переход в ПЦУ. Закон определяет перечень документов, которые необходимо подать для регистрации устава (положения) религиозной общины.