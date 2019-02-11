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У Чернівецькій області ще три громади перейшли в ПЦУ

Новини » Суспільство    11.02.2019 - 03:18
У Чернівецькій області ще три громади перейшли в ПЦУ
Фото: церква в Червоній Дибровве

Громади сіл Товтри, Михальчі та Червоної Діброви вирішили вийти з Московського патріархату

У Чернівецькій області ще три громади церкви Московського патріархату перейшли у Православну церкву України. Про це повідомив у неділю 10 лютого протоієрей Роман Грищук, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"У Червоній Діброві Глибоцького району на зборах релігійної громади церкви великомученика Дмитра Солунського більше двох третин людей проголосували за перехід з Московського патріархату в Православну церкву України", - написав Грищук.

Крім того, протоієрей повідомив, що в ПЦУ перейшли також громади села Товтри Заставнівського району та села Михальча Сторожинецького району.

Нагадаємо, під час першого засідання 5 лютого Священний синод Православної церкви України затвердив головним секретарем Священного синоду митрополита Вінницького і Барського Симеона і ухвалив типовий статут управління єпархії для єпархій помісної церкви.

 

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