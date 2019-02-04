У президента розповіли, скільки парафій перейшло до ПЦУ

Фото: Ірина Луценко (УНІАН)

Очікується, що до кінця року до ПЦУ перейдуть тисячі громад

До Єдиної української православної церкви перейшли близько 204 церковних парафій. Про це повідомила представник президента у Верховній раді, народний депутат Ірина Луценко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Луценко, очікується, що до кінця 2019 року до ПЦУ перейдуть тисячі громад.

"Вчора відбулася інтронізація митрополита київського Всієї України Епіфанія, яка фактично стала завершенням процесу створення незалежної православної церкви в Україні. Вже на сьогодні за півтора місяці до Української православної церкви перейшли близько 204 парафій. Статистика показує, що до кінця року перейдуть тисячі громад, тисячі парафіян", - заявила представник президента у ВР.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що в Православну церкву України перейшли 120 громад Московського патріархату.

Як писало РБК-Україна, в Міністерстві культури повідомляли, що майже 200 релігійних громад направили звернення для зміни перереєстрації з УПЦ МП у ПЦУ у зв'язку зі зміною юрисдикційної приналежності.

Додамо, 31 січня 2019 року набрав чинності закон про процедуру зміни підпорядкування релігійних громад, зокрема, перехід у ПЦУ.