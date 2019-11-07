Президент призначив голову СБУ в АР Крим

Президент України Володимир Зеленский призначив Євгена Нетужилова начальником головного управління Служби безпеки України (СБУ) в Автономній Республіці Крим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у четвер, 7 листопада.

"Призначити Нетужилова Євгена Володимировича начальником Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим", - йдеться в указі №822/2019.

Нагадаємо, Володимир Зеленський призначив начальників регіональних управлінь Служби безпеки України в шести областях, а саме у Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Полтавській, Тернопільській та Херсонській областях. Також президент звільнив начальника управління СБУ в Дніпропетровській області Андрія Олійника.

Раніше повідомлялося про звільнення головного слідчого СБУ Богдана Тиводара. На останній прес-конференції Тиводар заявив, що СБУ встановлює можливу причетність поліцейських до втечі Олексія Левіна за кордон. Левіна називають організатором нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк в 2018 році, яка згодом померла від ускладнень.

Зеленський сьогодні призначив Ігоря Носко начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ.