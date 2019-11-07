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Зеленський призначив начальника департаменту охорони держтаємниці СБУ

Новини » Політика     07.11.2019 - 12:00
Зеленський призначив начальника департаменту охорони держтаємниці СБУ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ №812/2019 президент підписав 7 листопада

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Носка начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України (СБУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідний указ №812/2019 президент підписав 7 листопада.

"Призначити Носка Ігоря Аркадійовича начальником Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування Служби безпеки України", - йдеться у тексті документа.

Нагадаємо, 4 листопада Зеленський призначив Юрія Погасія новим начальником управління Служби безпеки України (СБУ) в Черкаській області.

11 жовтня Зеленський призначив Романа Семенченко уповноваженим президента з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

РБК-Україна повідомляло, що Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України. Він ввів до складу РНБО нового секретаря РНБО Олексія Данилова, голову Служби зовнішньої розвідки Валерія Євдокимова, заступника глави СБУ - начальника управління по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю Владислава Бухарева.

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