Зеленський звільнив головного слідчого СБУ

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський підписав указ про звільнення Богдана Тиводара

Президент Володимир Зеленський звільнив Головного слідчого управління Служби безпеки України Богдана Тиводара. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зокрема, указ про звільнення Тиводара датовано 7 листопада.

"Звільнити Тиводара Богдана Михайловича з посади начальника Головного слідчого управління Служби безпеки України", - йдеться в документі.

Нагадаємо, на початку листопада Тиводар заявляв, що СБУ встановлює можливу причетність поліцейських до сприяння у виїзді за кордон Олексія Левіна - організатора нападу на активістку Катерину Гандзюк. Він також зазначив, що крім голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера були й інші замовники злочину.

Зазначимо, Зеленський призначив Тиводара на цю посаду в липні 2019 року. До цього він обіймав посаду заступника голови Головного слідчого управління СБУ і змінив на посаді головного слідчого Григорія Остафійчука, який був звільнений 31 травня в ході масштабних призначень на керівні посади в СБУ, в тому числі людей з команди Зеленського.