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Президент Молдовы призвала Нидерланды передать Украине больше ПВО

Четверг 11 апреля 2024 20:40
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Президент Молдовы призвала Нидерланды передать Украине больше ПВО Фото: президент Молдовы Майя Санду и министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен (twitter.com/sandumaiamd)
Автор: Иван Носальский

Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Стороны обсудили передачу Украине противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Санду в Twitter.

По словам Санду, она обсудила с Оллонгрен укрепление оборонного сотрудничества и усиление кибербезопасности.

"Поскольку крупнейшая электростанция Киевской области была уничтожена российской ракетой прошлой ночью, я подчеркнула острую необходимость в дополнительных системах противовоздушной обороны для Украины", - добавила президент Молдовы.

Удар по Трипольской ТЭС

Напомним, сегодня, 11 апреля ночью россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Украине. Для этого они использовали дроны-камикадзе и ракеты. Главной целью врага стали объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, под атакой находилась Трипольская ТЭС, которая находится в Киевской области. В результате атаки станция была полностью разрушена. После попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе.

По информации Defense Express, оккупанты, вероятно, использовали для удара новейшие крылатые ракеты Х-69, которые могут быть еще опаснее чем "Кинжалы".

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