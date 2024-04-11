ua en ru
Чт, 11 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Президент Молдови закликала Нідерланди передати Україні більше ППО

Четвер 11 квітня 2024 20:40
UA EN RU
Президент Молдови закликала Нідерланди передати Україні більше ППО Фото: президент Молдови Мая Санду та міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен (twitter.com/sandumaiamd)
Автор: Іван Носальський

Президент Молдови Мая Санду провела зустріч із міністром оборони Нідерландів Кайсою Оллонгрен. Сторони обговорили передачу протиповітряної оборони Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Санду у Twitter.

За словами Санду, вона обговорила з Оллонгрен зміцнення оборонної співпраці та посилення кібербезпеки.

"Оскільки найбільшу електростанцію Київської області було знищено російською ракетою минулої ночі, я наголосила на гострій необхідності у додаткових системах протиповітряної оборони для України", - додала президент Молдови.

Удар по Трипільській ТЕС

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня вночі росіяни вкотре завдали масованого ракетного удару по Україні. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети. Головною ціллю ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури.

Зокрема, під атакою знаходилася Трипільська ТЕС, що знаходиться у Київській області. Внаслідок атаки станція була повністю зруйнована. Після влучань сталася масштабна пожежа у турбінному цеху.

За інформацією Defense Express, окупанти, ймовірно, використовували для удару новітні крилаті ракети Х-69, які можуть бути ще небезпечнішими за "Кинджали".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова ППО Допомога Україні Військова допомога Мая Санду
NEWS
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
Атака на генерацію. У чому відмінність ТЕС від ТЕЦ та чому Росія хоче їх знищити
DAILY
Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Військовий Юрій Василенко: Зараз не час роздумувати – йти на війну чи ні