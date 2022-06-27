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Президент Молдови прибула до Києва з робочим візитом

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Київ, Понеділок 27 червня 2022 11:42
Президент Молдови прибула до Києва з робочим візитом Фото: президент Молдови Майя Санду (facebook com maia sandu)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 27 червня, президент Молдови Майя Санду прибула в Україну з робочим візитом. В ході нього вона зустрінеться з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента Молдови.

"Президент Республіки Молдова Майя Санду сьогодні, 27 червня, перебуває з робочим візитом у Києві", - йдеться в повідомленні.

Також в ході візиту Санду відвідає Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Раніше повідомлялося, що Санду має намір відвідати Україну, але з міркувань безпеки її візит не анонсувався.

Нагадавши, Україна і Молдова домовилися відновити залізничне сполучення.

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Молдова Мая Санду Візит в Україну
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