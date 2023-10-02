Президент Мексики призвал США помогать странам Латинской Америки вместо Украины

Военные расходы США для Украины являются "иррациональными", Вашингтон должен направить больше ресурсов на помощь странам Латинской Америки.
Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Я просто смотрел, как теперь не одобрили военную помощь Украине. Но сколько они выделили для Украины? 30-50 миллиардов долларов. Это самое иррациональное, что может случиться. Это вредно", - цинично сказал президент Мексики.
Издание уточняет, что Лопес Обрадор уже давно призывает США выделять больше средств для экономического развития в Центральной Америке и Карибском бассейне, чтобы ослабить миграционное давление.
Во время своей очередной ежедневной пресс-конференции Лопес Обрадор раскритиковал Конгресс США за то, что он не выделил деньги для региона Латинской Америки.
Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил ввести пятилетнее перемирие по всему миру, имея в виду и Украину. Тем не менее, мексиканский лидер подчеркнул, что его страна не будет вводить санкции против России.
В Украине такую "мирную инициативу" подвергли критике, заявив, что такой план выгоден только Кремлю. Позже Мексику призвали отказаться от нейтралитета, поддержать Украину в войне, начатой Россией, и оказать помощь.
В конце июля президент Мексики призвал к прекращению "иррациональной" войны в Украине и призвал к тому, чтобы на саммите в Саудовской Аравии присутствовали представители как Украины, так и России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.