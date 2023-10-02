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Президент Мексики призвал США помогать странам Латинской Америки вместо Украины

Фото: Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Военные расходы США для Украины являются "иррациональными", Вашингтон должен направить больше ресурсов на помощь странам Латинской Америки.

Об этом заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я просто смотрел, как теперь не одобрили военную помощь Украине. Но сколько они выделили для Украины? 30-50 миллиардов долларов. Это самое иррациональное, что может случиться. Это вредно", - цинично сказал президент Мексики.

Издание уточняет, что Лопес Обрадор уже давно призывает США выделять больше средств для экономического развития в Центральной Америке и Карибском бассейне, чтобы ослабить миграционное давление.

Во время своей очередной ежедневной пресс-конференции Лопес Обрадор раскритиковал Конгресс США за то, что он не выделил деньги для региона Латинской Америки.

Мексика и ее отношение к войне РФ против Украины

Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил ввести пятилетнее перемирие по всему миру, имея в виду и Украину. Тем не менее, мексиканский лидер подчеркнул, что его страна не будет вводить санкции против России.

В Украине такую "мирную инициативу" подвергли критике, заявив, что такой план выгоден только Кремлю. Позже Мексику призвали отказаться от нейтралитета, поддержать Украину в войне, начатой Россией, и оказать помощь.

В конце июля президент Мексики призвал к прекращению "иррациональной" войны в Украине и призвал к тому, чтобы на саммите в Саудовской Аравии присутствовали представители как Украины, так и России.

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