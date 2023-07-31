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Президент Мексики захотел участия России на саммите по Украине в Саудовской Аравии

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Понедельник 31 июля 2023 19:08
Президент Мексики захотел участия России на саммите по Украине в Саудовской Аравии Фото: президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор призвал к прекращению "иррациональной" войны в Украине и призвал к тому, чтобы на саммите в Саудовской Аравии присутствовали представители как Украины, так и России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Обрадор заявил, что Мексика примет участие в переговорах по Украине, только в том случае, если на них будут присутствовать обе стороны.

"Если и Украина, и Россия согласятся искать решения для достижения мира, мы примем участие. Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась, это очень иррационально", - заявил Обрадор, отметив, что конфликт привел к массовым человеческим жертвам.

"Единственное, что от него выигрывает, - это военная промышленность", - подчеркнул президент Мексики.

Саммит мира в Саудовской Аравии

Накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов сообщило, что в Саудовской Аравии состоится саммит по миру в Украине. Как отмечалось, на саммит не приглашали РФ. По данным издания, проведение саммита запланировано на 5 и 6 августа.

Вчера же проведение такой встречи подтвердили в Чехии. Представитель Министерства иностранных дел Чехии Дэниел Дрейк рассказал, что его страна примет участие в этом саммите.

Кроме этого, ожидается, что участие в мероприятии примут страны Запада, а также развивающиеся страны, включая Индию и Бразилию.

Все, что известно о саммите в Саудовской Аравии - читайте в материале РБК-Украина.

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Война России против Украины Саудовская Аравия Мексика
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