RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Президент Мексики ответила Трампу на его указ о переименовании Мексиканского залива

Фото: Клаудия Шейнбаум, президент Мексики (facebook.com/ClaudiaSheinbaumPardo)
Автор: Иван Носальский

Для Мексики и всего мира Мексиканский залив будет оставаться Мексиканским. Указ президента США Дональда Трампа этого не меняет.

Об этом заявила президент Мексики Клаудия Шейнбаум, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

Шейнбаум отреагировала на ряд указов Трампа, которые он утвердил после инаугурации. 

Президент подчеркнула, что указы Трампа, которые касаются чрезвычайной ситуации на южной границе и протоколов по защите мигрантов, ничем не отличаются от распоряжений, принятых во время первого срока Трампа.

"Мы всегда будем действовать в защиту нашей независимости, в защиту наших соотечественников, живущих в США. Мы действуем в рамках нашей конституции и законов. Мы всегда действуем с холодной головой", - добавила она. 

Также Шейнбаум не согласилась с указом Трампа о переименовании Мексиканского залива на Американский. 

"Для нас и всего мира это по-прежнему Мексиканский залив", - заявила президент. 

Указы Трампа

Напомним, вчера, 20 января, состоялась инаугурация Дональда Трампа. После этого он подписал ряд указов, которые касаются мигрантов и не только.

В частности, Трамп переименовал Мексиканский залив на Американский. Он объяснил свое решение тем, что Мексиканский залив - самый большой в мире, а также он играет ключевую роль в американской экономике.

Детально об указах Трампа - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиМексикаДональд ТрампМексиканский залив